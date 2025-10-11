WB Crime: दोस्त के साथ डिनर पर गई ओडिशा की मेडिकल छात्रा के साथ 'गैंगरेप'

कोलकाता: पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ओडिशा की एक द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा के साथ शुक्रवार रात पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित उसके कॉलेज परिसर के बाहर अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया।

ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली 20 वर्षीय छात्रा रात करीब 10 बजे अपने एक दोस्त के साथ डिनर के लिए बाहर गई थी, तभी यह घटना घटी। वह दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।

कैसे हुई घटना ?

पुलिस के अनुसार, बलात्कार पीड़िता की सहेली उसे परिसर के पास एक इलाके में तीन अज्ञात लोगों के सामने अकेला छोड़कर चली गई। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने कथित तौर पर उसका फोन छीन लिया और उसे मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर एक जंगल में ले गए, जहाँ उन्होंने ओडिशा की इस लड़की के साथ बलात्कार किया।

कथित तौर पर, आरोपियों ने डॉक्टर से उसका मोबाइल फोन लौटाने के लिए पैसे भी मांगे। अधिकारी ने कहा, "जब तीन अज्ञात लोग वहाँ पहुँचे, तो उसकी दोस्त उसे अकेला छोड़कर चली गई। वे उसका फोन छीनकर उसे कैंपस के बाहर जंगल में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। उसे धमकी दी गई कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।"

उसके माता-पिता, जो उसकी सहेलियों द्वारा सूचित किए जाने के बाद शनिवार सुबह दुर्गापुर पहुँचे, ने स्थानीय पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। छात्रा के पिता ने पीटीआई-भाषा को बताया, "हम आज सुबह यहां आए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मैंने सुना है कि कॉलेज ने शैक्षणिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है और इसीलिए हमने अपनी बेटी को यहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा।"

जाँच जारी है

पुलिस ने बताया कि अधिकारियों ने पीड़िता के दोस्त से बात की है और सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रहे हैं। सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीमें भी कथित सामूहिक बलात्कार स्थल पर भेजी जाएँगी। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की एक टीम पीड़िता और उसके परिवार से मिलने दुर्गापुर पहुँच रही है।

इस बीच, राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कॉलेज प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट माँगी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमने इस संबंध में कॉलेज प्रशासन से शीघ्र रिपोर्ट माँगी है। उसके अनुसार, हम कदम उठाएँगे।"

Web Title: Medical student from Odisha, who went out for dinner with friend, 'gang-raped' in WB