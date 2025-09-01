नौकरी का झांसा देकर 5 ने किया सामूहिक रेप?, जेल की सजा काट रहे दो ने प्रतिद्वंद्वियों से बदला लेने के लिए मां- बेटी का किया इस्तेमाल, जांच में खुलासा

Highlights जांच के दौरान खुलासा हुआ कि महिला के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और दो लोगों को गिरफ्तार किया। मां और बेटी का इस्तेमाल कर बलात्कार का झूठा मामला दर्ज कराया।

मयूरभंजः ओडिशा पुलिस ने सोमवार को दावा किया कि मयूरभंज जिले में 22 वर्षीय महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना जांच के बाद फर्जी और साजिश साबित हुई है। पुलिस के मुताबिक जेल में बंद दो व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वियों से बदला लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने दो महिलाओं का इस्तेमाल किया। उसके मुताबिक अबतक यह तय नहीं किया है कि झूठा बलात्कार का मामला दर्ज कराने के लिए दोनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। पुलिस ने शनिवार को कथित पीड़िता की शिकायत के आधार पर मयूरभंज जिले के उदाला थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया।

उदाला के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) ऋषिकेश नायक ने बताया कि बाद में जांच के दौरान खुलासा हुआ कि महिला के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं था। नायक ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 29 अगस्त को उदाला-बालासोर राज्य राजमार्ग पर नौकरी का झांसा देकर पांच लोगों ने उसका यौन उत्पीड़न किया था।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और दो लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि बाद में पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोप झूठा था। दो नामजद आरोपियों में से एक कथित घटना के समय तेलंगाना में था। नायक ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘महिला और उसकी मां ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि उन्होंने झूठा आरोप लगाया था।’’ उन्होंने कहा कि अलग-अलग मामलों में जेल की सजा काट रहे दो लोगों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों से बदला लेने के लिए मां और उसकी बेटी का इस्तेमाल कर बलात्कार का झूठा मामला दर्ज कराया।

नायक के मुताबिक ‘‘यह साजिश जेल में रची गई। दोनों कथित पीड़िता की मां को जानते थे।’’ कथित पीड़िता और उसकी मां ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। विपक्षी कांग्रेस ने रविवार को कथित सामूहिक बलात्कार की घटना की जांच के लिए एक तथ्य अन्वेषण समिति का गठन किया था।

Web Title: Mayurbhanj 5 people gang-raped girl luring job Two jail-sentenced men used mother-daughter duo revenge rivals investigation reveals