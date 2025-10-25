13 और 14 साल की 2 लड़कियां दो लड़कों के साथ गांव में 'जात्रा' देखने गई थीं, 5 लोगों ने मारपीट कर दोस्त को भगाया और किया सामूहिक रेप

Highlights घर लौटते समय कुछ युवकों ने उनकी मोटरसाइकिल रोक ली। दोस्तों के साथ मारपीट करने के बाद उन्हें अपने साथ ले गए। अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

मयूरभंजः ओडिशा के मयूरभंज जिले में दो आदिवासी लड़कियों के साथ पांच लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। लड़कियां अपने दोस्तों के साथ घर लौट रही थीं। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना बुधवार रात को हुई लेकिन शुक्रवार को रसगोविंदपुर पुलिस थाने में उनके माता-पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद यह मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि 13 और 14 साल की ये लड़कियां दो लड़कों के साथ पास के एक गांव में 'जात्रा' या थिएटर देखने गई थीं। घर लौटते समय कुछ युवकों ने उनकी मोटरसाइकिल रोक ली।

उनके दोस्तों के साथ मारपीट करने के बाद उन्हें अपने साथ ले गए। उन्होंने बताया कि कक्षा आठ और नौ की छात्राएं पांच लोगों द्वारा कथित तौर पर बलात्कार की शिकार हुईं। पुलिस ने बताया कि घटना के सिलसिले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है। बीएनएस और पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

विपक्षी बीजद ने दावा किया कि पिछले 16 महीनों में ओडिशा में 5,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। बीजद प्रवक्ता लेनिन मोहंती ने कहा, "यह भयावह आंकड़ा राज्य में मौजूदा भाजपा सरकार के तहत महिलाओं की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है।"

भदोही में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार

भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र में नौ वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप में 40 वर्षीय ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार दोपहर आरोप लाल साहब शुक्ला ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के एक स्कूल से कक्षा चार की छात्रा और उसके 13 वर्षीय भाई को ई-रिक्शा से घर ले जा रहा था।

उसने कहा कि ज्ञानपुर-गोपीगंज मार्ग पर कुछ अन्य बच्चों को उतारने के बाद, रिक्शा चालक इन दोनों बच्चों को एक सुनसान जगह पर ले गया जहां उसने रिक्शा खड़ा कर बालक को वहीं छोड़ दिया और छात्रा को कुछ दूरी पर ले जाकर उससे कथित तौर पर दुष्कर्म का प्रयास किया।

पुलिस ने बताया कि छात्रा की चीख सुनकर उसके भाई ने वहां से गुजर रहे लोगों से मदद मांगी। इसके बाद, लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखकर लाल साहब भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे घेरकर पकड़ लिया।

गोपीगंज थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी लाल साहब शुक्ला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

Web Title: Mayurbhanj 2 girls aged 13 and 14 had gone watch 'Jatra' village 2 boys 5 people beat up their friend chased away gang-raped them