मयूरभंजः 30 दिन तक 11 साल की लड़की से बलात्कार, जीजा, नाबालिग सहित 3 अरेस्ट, 14 जून-27 जुलाई के बीच अलग-अलग जगह पर रेप

Highlights पुलिस ने बुधवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया। नाबालिग आरोपी को राउरकेला के बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया। आरोपी पीड़िता को अलग-अलग जगहों पर ले गए।

Mayurbhanj: ओडिशा पुलिस ने मयूरभंज जिले में एक महीने से अधिक समय तक 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक नाबालिग को पकड़ा है, वहीं दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तार लोगों में पीड़िता का जीजा भी शामिल है। लड़की की मां ने तीन अगस्त को खुंटा पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि नाबालिग के साथ 14 जून से 27 जुलाई के बीच अलग-अलग जगहों पर बलात्कार किया गया। जिसके बाद पुलिस ने बुधवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

नाबालिग आरोपी को राउरकेला के बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया, वहीं दो अन्य आरोपियों को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खूंटा थाने के प्रभारी निरीक्षक पंचानन ने कहा,‘‘पीड़िता और आरोपियों का अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया।

मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लड़की का बयान भी दर्ज किया गया।’’ उन्होंने बताया कि आरोपी पीड़िता को अलग-अलग जगहों पर ले गए और उसके साथ अनेक बार दुष्कर्म किया। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

