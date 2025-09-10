आगे बैठो और छूने की कोशिश, 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा के सामने 48 वर्षीय कैब चालक शंकर ने किया अश्लील हरकत

Highlights घटना को लेकर रैपीडो की ओर से कोई प्रतिक्रया नहीं आई है। छात्रा तुरंत सतर्क हो गई और क्रांति चौक पर तैनात हमारे कुछ पुलिसवालों को देखा। कुछ दूरी तय करने के बाद, कैब रोक दी, जहाँ से छात्रा गाड़ी से उतरकर भागी।

नई दिल्लीः दिल्ली के मौरिस नगर इलाके में एक कॉलेज छात्रा के सामने अश्लील हरकत करने के आरोप में 48 वर्षीय कैब चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना सोमवार को उस समय हुई जब 22 वर्षीय पीड़िता ने अपने कॉलेज जाने के लिए एक रैपीडो कैब बुक की थी। रास्ते में छात्रा ने चालक को अश्लील हरकत करते देखा, जिसके बाद वह बीच रास्ते में ही गाड़ी से उतर गई और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घटना को लेकर रैपीडो की ओर से कोई प्रतिक्रया नहीं आई है।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बांठिया ने बताया, ‘‘यह घटना सोमवार को हुई जब एक छात्रा रैपिडो कैब में यात्रा कर रही थी। उसने देखा कि चालक का व्यवहार संदिग्ध था क्योंकि उसने उसे आगे की सीट पर बैठने के लिए कहा और फिर अनुचित व्यवहार करने लगा।’’ उन्होंने कहा ‘‘छात्रा तुरंत सतर्क हो गई और क्रांति चौक पर तैनात हमारे कुछ पुलिसवालों को देखा।

उसने उनसे संपर्क किया और शोर मचाया। जब तक पुलिसवाले कैब तक पहुँचे, चालक भाग चुका था। बाद में हमने रैपिडो से उसकी जानकारी हासिल की और उसे गिरफ्तार कर लिया।’’ पुलिस के अनुसार, बेंगलुरु की रहने वाली छात्रा दो महीने पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के बाद दिल्ली आई थी।

महिला ने पुलिस को बताया कि सोमवार सुबह उसे अपनी कक्षाओं के लिए देर हो रही थी इसलिए उसने एक कैब बुक की। ऐप पर अनुमानित आगमन समय 10 मिनट दिखा रहा था, लेकिन ड्राइवर ने उसे फोन करके यात्रा रद्द न करने का अनुरोध किया और उसे आश्वस्त किया कि वह रास्ते में है।

पुलिस के अनुसार, जब वह कैब में बैठी, तो शंकर ने पहले उसे आगे की सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और पीछे की सीट पर बैठ गई। पुलिस ने बताया कि उसने कथित तौर पर उसे छूने की कोशिश की और जल्द ही गाड़ी चलाते समय अश्लील हरकत करने लगा। उन्होंने बताया कि पीड़िता के विरोध करने और शोर मचाने के बावजूद, ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी नहीं रोकी।

उन्होंने बताया कि कुछ दूरी तय करने के बाद, उसने कैब रोक दी, जहाँ से छात्रा गाड़ी से उतरकर भागी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की लिखित शिकायत के बाद, एक प्राथमिकी दर्ज की गई और मलका गंज निवासी शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। कैब भी जब्त कर ली गई है। पुलिस के अनुसार फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वाहन की जांच कर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं।

