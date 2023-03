Highlights पुलिस माफिया और अपराधियों के अवैध कब्‍जे और निर्माण पर बुलडोजर चला रही है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद शुक्रवार को मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई। मऊ जिला मुख्यालय के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के तहत जहांगीराबाद इलाके में इमारत को गिराया गया।

मऊः पुलिस ने शनिवार को बांदा जेल में बंद माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों अब्‍बास अंसारी (विधायक) और उमर अंसारी के दो मंजिला मकान को गिरा दिया, क्योंकि मकान का नक्शा अधिकृत रूप से स्वीकृत नहीं कराया गया था। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एक करोड़ का मकान 10 घंटे में जमींदोज हो गया।

इन दिनों पुलिस माफिया और अपराधियों के अवैध कब्‍जे और निर्माण पर बुलडोजर चला रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अभय सिंह ने मामले का ब्योरा देते हुए कहा कि मकान गिराने की कार्रवाई शुक्रवार को शुरू हुई और शनिवार को इसे पूरा किया गया।

Uttar Pradesh, Mau | This property was used as an office & abode by Mukhtar Ansari & his 2 sons Abbas & Umar Ansari. The demolition process started yesterday but was later halted due to technical difficulties. It was resumed today: City* Magistrate Nitish Kumar Singh pic.twitter.com/IrIsuDtpAe