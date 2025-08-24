टंकी से पानी पीते हैं बच्चे?, चंद्रा शंकर पब्लिक स्कूल में कार्यरत सुरक्षा गार्ड शैलेश शर्मा का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला
Mau: मऊ जिले के हलधरपुर थाना क्षेत्र के मैरासोफीपुर स्थित एक निजी स्कूल में पांच फुट गहरी पानी की टंकी से एक सुरक्षा गार्ड का शव मिला। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, चंद्रा शंकर पब्लिक स्कूल में कार्यरत शैलेश शर्मा (26) का शव रविवार को टंकी से अर्धनग्न अवस्था में मिला।
स्कूल प्रबंधक सचिंद्र कुमार यादव ने कहा, "शर्मा ने 22 तारीख को छुट्टी ली थी, पैसे मांगे थे, जो मैंने उसे दे दिए। उसके बाद वह घर चला गया, मुझे नहीं पता कि वह स्कूल कैसे आया।" अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अनूप कुमार ने बताया, "स्कूल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जाएगी और प्रबंधन से पूछताछ की जाएगी। जांच जारी है।"
शैलेश शर्मा के पिता दामोदर शर्मा का कहना है कि उनका बेटा शनिवार शाम छह बजे घर से निकला था और इसके बाद उसकी लाश स्कूल की टंकी में होने की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि शैलेश को जुए की लत थी और अक्सर पैसों की तंगी रहती थी। पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।