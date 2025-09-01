2 दिन से फोन नहीं उठा रही थी बी-टेक अंतिम वर्ष की छात्रा आकांक्षा, सहेली को हुआ शक और किया पुलिस को फोन, दरवाजा तोड़ा तो...

2 दिन से फोन नहीं उठा रही थी बी-टेक अंतिम वर्ष की छात्रा आकांक्षा, सहेली को हुआ शक और किया पुलिस को फोन, दरवाजा तोड़ा तो...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 1, 2025 21:51 IST2025-09-01T21:50:45+5:302025-09-01T21:51:40+5:30
Mathura: पुलिस के अनुसार छात्रा की मौत संभवत: दो दिन पूर्व हो चुकी थी, लेकिन कमरे का एसी लगातार चालू रहने के कारण शव से दुर्गंध नहीं आयी।
Mathura:मथुरा स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में बी-टेक अंतिम वर्ष की छात्रा ने अपने कमरे कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस के अनुसार इस घटना का पता रविवार को लगा। पुलिस ने बताया कि जब परिजनों द्वारा लगातार दो दिन फोन किए जाने के बाद भी छात्रा का फोन नहीं उठा। पुलिस ने बताया कि उसके बाद छात्रा की सहेली की शिकायत पर पुलिस ने छात्रा के कमरे का दरवाजा तोड़ तो छात्रा फंदे से लटकी मिली। पुलिस के अनुसार छात्रा की मौत संभवत: दो दिन पूर्व हो चुकी थी, लेकिन कमरे का एसी लगातार चालू रहने के कारण शव से दुर्गंध नहीं आयी।
पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस अधीक्षक (नगर) राजीव कुमार सिंह ने बताया कि हाथरस जनपद के थाना जंकशन क्षेत्र के गांव बरौली निवासी जितेंद्र की पुत्री आकांक्षा (24) जैंत थानाक्षेत्र के एक विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर साइंस के अंतिम वर्ष की छात्रा थी।
उन्होंने बताया कि छात्रा के परिजन उससे बात करने के लिए दो दिन से प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसका फोन ही नहीं उठ रहा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके बाद छात्रा के परिजन ने उसकी दोस्त को फोन लगाया तो उसने बताया कि वह तो इन दिनों अपने घर (फरीदाबाद) आयी हुई है।
उन्होंने बताया कि छात्रा की दोस्त ने एक अन्य छात्रा का नंबर दिया, जिसने देखा कि आकांक्षा का कमरा अंदर से बंद है और वह दरवाजा नहीं खोल रही है, तो उसने पुलिस को बुला लिया। हाईवे थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि दरवाजा तोड़ने पर छात्रा आकांक्षा का शव फंदे से लटका मिला।
उन्होंने कहा कि हालांकि, कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला परंतु परिस्थितिजन्य प्रमाणों के अनुसार पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। उन्होंने कहा कि मृत्यु का सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही चलेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
रांची के छात्रावास में छत्तीसगढ़ की महिला फंदे से लटकी मिली
झारखंड की राजधानी रांची स्थित एक निजी छात्रावास के कमरे में सोमवार को छत्तीसगढ़ की रहने वाली 19 वर्षीय युवती का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मृतका छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की रहने वाली थी और रांची के एक निजी महाविद्यालय में बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा थी।
उन्होंने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि युवती ने फंदे से लटकर आत्महत्या हत्या की। लालपुर थाना प्रभारी रूपेश कुमार सिंह ने बताया, ‘‘कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि उसके इस कदम के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है। हालांकि, हम हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं।’’
उन्होंने बताया कि पुलिस को घटना की जानकारी मृतका के कमरे में रहने वाली एक अन्य लड़की से मिली। साथ रहने वाली लड़की ने पुलिस को बताया कि वह सुबह कोचिंग गई थी और युवती कमरे में अकेली थी। सिंह ने बताया कि पीड़िता के माता-पिता के बयान के अनुसार, लड़की पढ़ाई के कारण तनाव में थी।