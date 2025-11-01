47 वर्षीय पुत्र नरेश ने 76 वर्षीय पिता सुरेश चंद्र को लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मारी और खुद सिर में गोली मारकर आत्महत्या की

Highlights नरेश ने अपनी लाइसेंस वाली पिस्तौल से पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

Mathura:मथुरा की गौरा नगर कॉलोनी में 47 वर्षीय एक व्यक्ति ने पहले अपने पिता की हत्या की और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। क्षेत्राधिकारी (सदर) संदीप कुमार सिंह ने बताया कि सुरेश चंद्र (76) का शुक्रवार को अपने बेटे नरेश से झगड़ा हुआ था।

जिसके बाद नरेश ने अपनी लाइसेंस वाली पिस्तौल से पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधीक्षक (नगर) राजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच से पता चलता है कि इस घटना का कारण पारिवारिक विवाद है। पुलिस ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

