47 वर्षीय पुत्र नरेश ने 76 वर्षीय पिता सुरेश चंद्र को लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मारी और खुद सिर में गोली मारकर आत्महत्या की
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 1, 2025 12:36 IST2025-11-01T12:36:13+5:302025-11-01T12:36:57+5:30
Mathura: क्षेत्राधिकारी (सदर) संदीप कुमार सिंह ने बताया कि सुरेश चंद्र (76) का शुक्रवार को अपने बेटे नरेश से झगड़ा हुआ था।
Mathura:मथुरा की गौरा नगर कॉलोनी में 47 वर्षीय एक व्यक्ति ने पहले अपने पिता की हत्या की और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। क्षेत्राधिकारी (सदर) संदीप कुमार सिंह ने बताया कि सुरेश चंद्र (76) का शुक्रवार को अपने बेटे नरेश से झगड़ा हुआ था।
जिसके बाद नरेश ने अपनी लाइसेंस वाली पिस्तौल से पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधीक्षक (नगर) राजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच से पता चलता है कि इस घटना का कारण पारिवारिक विवाद है। पुलिस ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।