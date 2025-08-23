300000 रुपये में शादी?, जम्मू में धोखाधड़ी वाले विवाह गिरोह का भंडाफोड़, दुल्हन समेत 5 गिरफ्तार

300000 रुपये में शादी?, जम्मू में धोखाधड़ी वाले विवाह गिरोह का भंडाफोड़, दुल्हन समेत 5 गिरफ्तार
जम्मूः पुलिस ने शनिवार को अखनूर के चौकी चौरा में धोखाधड़ी वाले विवाह गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस ने दुल्हन के रूप में पेश होने वाली एक महिला सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि पुलिस ने धोखाधड़ी वाले विवाह के संबंध में एक शिकायत मिलने के बाद, 11 अगस्त 2025 को अखनूर पुलिस स्टेशन ने धारा 318(4)/82(2)/61(2) बीएनएस के तहत प्राथमिकी संख्या 140/2025 दर्ज की। जांच, थाना प्रभारी अखनूर और एसडीपीओ अखनूर की कड़ी निगरानी में, आईसी पीपी चौकी चौरा, विनय कोतवाल द्वारा की गई।
शिकायत के अनुसार, दीपक कुमार पुत्र बलदेव राज निवासी ढाना छपरी, चौकी चौरा ने शिकायतकर्ता रशपाल चंद पुत्र चतरू राम निवासी डोरी डागर, चौकी चौरा से केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से शादी का प्रस्ताव लेकर संपर्क किया और रु 3 लाख की मांग की। शादी संपन्न होने के बाद, दुल्हन अपने अन्य साथियों के साथ दो दिन के भीतर ही फरार हो गई, जिससे शिकायतकर्ता को धोखा मिला।
जांच से पता चला कि यह गिरोह एक मैरिज ब्यूरो की आड़ में एक धोखाधड़ी गिरोह चला रहा था। यह गिरोह दुल्हन, पंडित और संबंधित औपचारिकताओं की व्यवस्था सहित हर चीज का प्रबंधन करता था। शादी के कुछ समय बाद, दुल्हन किसी न किसी बहाने शिकायतकर्ता को छोड़ देती थी। सामाजिक कलंक के कारण, कई पीड़ित ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने से बचते थे।
हालांकि, इस मामले में, समय पर रिपोर्ट करने से एक बड़ी सफलता मिली। गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों की पहचान दीपक कुमार पुत्र बलदेव राज निवासी धाना चापरी, चौकी चौरा, विकास कुमार पुत्र नेतर प्रकाश निवासी पुंछ, अरुण कुमार पुत्र राज कुमार निवासी बिहार, इस्तखार पुत्र सलीम निवासी उत्तर प्रदेश और कुसुम लता निवासी उत्तर प्रदेश (दुल्हन) के रूप में हुई है।
प्रवक्ता ने बताया कि जांच जारी है और आगे भी गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि इसी तरह के चार और मामले सामने आए हैं, जिनमें से दो अखनूर और दो नगरोटा से हैं, जहां पूछताछ अभी जारी है। पूरी जांच पर एसपी ग्रामीण जम्मू और एसएसपी जम्मू की कड़ी निगरानी है।
प्रवक्ता का कहना था कि जम्मू पुलिस जनता से अपील करती है कि वे ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें और ऐसी घटनाओं की तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन में सूचना दें। बयान में कहा गया है कि यह गिरोह मुख्य रूप से कमजोर व्यक्तियों को निशाना बनाता है, खासकर उन लोगों को जिन्हें उपयुक्त जीवनसाथी नहीं मिल पाता या जो शादी के लिए उम्र से अधिक उम्र के हैं।