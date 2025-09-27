Mangolpuri Murder: दिल्ली में एक और नाबालिग की हत्या, स्कूल की छुट्टी के बाद लड़कों के झुंड ने किया हमला

Mangolpuri Murder: बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में लड़कों के एक समूह द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के बाद 15 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, कक्षा दसवीं के छात्र का स्कूल के बच्चों के साथ झगड़ा हुआ था और स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल हो गए।

उसने बताया कि शुक्रवार रात लड़कों के एक समूह ने दसवीं कक्षा के छात्र पर हमला कर दिया। अधिकारी ने बताया कि घायल अवस्था में छात्र को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और हमलावरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई टीम गठित की गईं हैं। स्थानीय पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है।

Web Title: Mangolpuri Teenager dies after being attacked in Delhi