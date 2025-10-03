VIDEO: धांय, धांय, धांय..11 सेकंड में दागी 3 गोलियां, यूपी के मेरठ में एक व्यक्ति ने दोस्त को उतारा मौत के घाट, सोशल मीडिया पर वायरल

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक व्यक्ति को उसके दोस्त ने सीने में तीन गोलियां मार दीं, जबकि उसके एक अन्य साथी ने इस वीभत्स अपराध को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। यह घटना बुधवार को हुई। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया है।

गोलीबारी का एक विचलित करने वाला वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हो रहा है, जिससे शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंताएँ पैदा हो गई हैं। मृतक की पहचान आदिल के रूप में हुई है। हमलावर की पहचान श्यामनगर निवासी जुलकुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने पुष्टि की है कि उन्होंने निर्देश देने वाले व्यक्ति की आवाज़ पहचान ली है और अब वे इसे जाँच में एक सुराग के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

11 सेकंड के इस वीडियो में आदिल ज़मीन पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आरोपी उस पर तीन गोलियाँ चलाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि गोलीबारी तभी रुकती है जब अपराध का वीडियो बना रहा व्यक्ति हमलावर को रुकने के लिए कहता है। बाद में आदिल का शव एक ट्यूबवेल के पास मिला। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि क्या गोली लगने से पहले ही वह बेहोश हो गया था।

⚠️Viewer Discretion Advised



Meerut #UttarPradesh



11 Seconds, 3 Bullets



Viral video shows Adil being shot 3 times in the chest by his own friend, another accomplice filmed the murder



Adil’s body later recovered near a tubewell. Police verifying if he was unconscious before… pic.twitter.com/e86YAqKnsk — Nabila Jamal (@nabilajamal_) October 3, 2025

पुलिस के अनुसार, शहर में यह पहला मामला है जहाँ किसी हत्या का जानबूझकर वीडियो बनाकर वायरल किया गया, ताकि लोगों में दहशत और भय फैलाया जा सके। आदिल के परिवार ने मामले में छह आरोपियों के नाम दर्ज करते हुए औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आदिल स्थानीय बाजार में कपड़े बेचकर अपना गुजारा करता था।

पुलिस को शक है कि हत्या के पीछे बदला लेने, विश्वासघात या किसी संदिग्ध अवैध संबंध का हाथ हो सकता है। शुरुआती जाँच से पता चलता है कि आदिल ने पूरा दिन अपने हत्यारों के साथ बिताया था, जिन्होंने उसे फुसलाकर उस जगह पर बुलाया था। ऐसा माना जा रहा है कि उसे नशीला पदार्थ दिया गया था या फिर उसे बेहोश कर दिया गया था और फिर निर्मम हत्या कर दी गई।

Web Title: Man Shoots Friend In UP's Meerut, Another Films Crime; Chilling VIDEO Surfaces