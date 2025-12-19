Odisha Murder: संपत्ति विवाद के चलते 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या, पोते ने किया दादी का कत्ल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 19, 2025 14:57 IST2025-12-19T14:57:01+5:302025-12-19T14:57:04+5:30

Odisha Murder: ग्रामीणों के अनुसार, महिला का बेटा उसकी देखभाल नहीं कर रहा था

Odisha Murder: ओडिशा के जाजपुर जिले में संपत्ति विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर वाहन से कुचलकर अपनी 70 वर्षीय दादी की हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना बृहस्पतिवार को पानीकोइली थाना क्षेत्र के अंतर्गत खंडारापुर-सिंगाडा गांव में हुई जब 23 वर्षीय आरोपी युवक ने अपनी दादी कुली साहू को वाहन से कुचल दिया।

ग्रामीणों के अनुसार, महिला का बेटा उसकी देखभाल नहीं कर रहा था इस वजह से वह अपनी विवाहित बेटी के घर रहने पर मजबूर थी। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग महिला अपने बेटे द्वारा किए जा रहे शारीरिक और मानसिक शोषण से काफी परेशान थी। अधिकारी ने कहा कि इस उत्पीड़न से तंग आकर महिला न केवल स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई बल्कि अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेटी के नाम कर दिया था, जिसके बाद संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। अधिकारी ने बताया कि घटना उस समय हुई जब महिला बेटी के साथ अपने पैतृक गांव लौट रही थी।

उन्होंने कहा, “पोते द्वारा वाहन से कुचले जाने से बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसकी बेटी बच गई।” अधिकारी ने बताया कि आरोपी घटना के बाद वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मृतक की बेटी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। 

