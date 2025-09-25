CRIME: डंडे से पीट-पीट कर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार, रैन बसेरे में रहता था शख्स...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 25, 2025 19:29 IST2025-09-25T19:23:04+5:302025-09-25T19:29:57+5:30
CRIME in UP: शाहजहांपुर जिले में रैन बसेरे में रहने वाले एक व्यक्ति की झगड़े के दौरान कथित रूप से डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि सदर बाजार थानाक्षेत्र में एक रैन बसेरे में रहने वाले सुरेंद्र सिंह (45) को बुधवार रात प्रेम पाल और एक अज्ञात व्यक्ति ने आपसी झगड़े के बाद डंडे से पीट-पीटकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। द्विवदी के अनुसार सुरेंद्र को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरेंद्र तिलहर थाना क्षेत्र के परहुआ गांव का रहने वाला था और वह पिछले लगभग 10 सालों से नगर निगम के रैन बसेरे में रहता था।
थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर क्षेत्रान्तर्गत मारपीट की घटना में घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने व पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही के सम्बन्ध मे श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर शाहजहाँपुर महोदय की बाइट। @Uppolicepic.twitter.com/sJ8tG2QvhT— SHAHJAHANPUR POLICE (@shahjahanpurpol) September 25, 2025
द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की पड़ताल की तो पता लगा कि सुरेंद्र का प्रेम पाल और एक अज्ञात व्यक्ति से झगड़ा हुआ था एवं फिर सुरेंद्र ने डंडों से दोनों को मारने लगा लेकिन मगर आरोपियों ने उसके हाथ से डंडा छीन लिया और उस पर ताबड़तोड़ वार किये। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बाद में वे दोनों सुरेंद्र को गंभीर हालत में छोड़कर भाग गये। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे से हुई पहचान के आधार पर प्रेमपाल को बुधवार देर रात हिरासत में ले लिया गया तथा उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि दूसरे आरोपी के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं एवं शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।