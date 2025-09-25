Highlights CRIME: डंडे से पीट-पीट कर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार, रैन बसेरे में रहता था शख्स...

CRIME in UP: शाहजहांपुर जिले में रैन बसेरे में रहने वाले एक व्यक्ति की झगड़े के दौरान कथित रूप से डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि सदर बाजार थानाक्षेत्र में एक रैन बसेरे में रहने वाले सुरेंद्र सिंह (45) को बुधवार रात प्रेम पाल और एक अज्ञात व्यक्ति ने आपसी झगड़े के बाद डंडे से पीट-पीटकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। द्विवदी के अनुसार सुरेंद्र को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरेंद्र तिलहर थाना क्षेत्र के परहुआ गांव का रहने वाला था और वह पिछले लगभग 10 सालों से नगर निगम के रैन बसेरे में रहता था।

द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की पड़ताल की तो पता लगा कि सुरेंद्र का प्रेम पाल और एक अज्ञात व्यक्ति से झगड़ा हुआ था एवं फिर सुरेंद्र ने डंडों से दोनों को मारने लगा लेकिन मगर आरोपियों ने उसके हाथ से डंडा छीन लिया और उस पर ताबड़तोड़ वार किये। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बाद में वे दोनों सुरेंद्र को गंभीर हालत में छोड़कर भाग गये। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे से हुई पहचान के आधार पर प्रेमपाल को बुधवार देर रात हिरासत में ले लिया गया तथा उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि दूसरे आरोपी के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं एवं शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।

Web Title: Man beaten to death with a stick, one accused arrested, man living in a night shelter