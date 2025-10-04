Delhi Crime: बहस के बाद पति ने पत्नी को मारा चाकू, लहूलूहान हालत में अस्पताल में भर्ती महिला; आरोपी गिरफ्तार

October 4, 2025

Delhi Crime: प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पति के साथ वैवाहिक विवादों के कारण महिला कुछ समय से ब्रह्मपुरी में अपने माता-पिता के साथ रह रही थी।

Delhi Crime: बहस के बाद पति ने पत्नी को मारा चाकू, लहूलूहान हालत में अस्पताल में भर्ती महिला; आरोपी गिरफ्तार

Delhi Crime: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में शुक्रवार अपराह्न झगड़े के बाद एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर कथित तौर रूप से चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह घटना तब प्रकाश में आई जब न्यू उस्मानपुर थाने की पुलिस को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल से चाकू से घायल एक महिला के भर्ती होने की सूचना मिली। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘एक टीम तुरंत अस्पताल पहुंची, जहां पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पति ने उस पर हमला किया था।’’

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पति के साथ वैवाहिक विवादों के कारण महिला कुछ समय से ब्रह्मपुरी में अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पति शुक्रवार को अपनी पत्नी से मिलने आया था। बातचीत के दौरान पति-पत्नी के बीच बहस हो गई और गुस्से में आकर उसने महिला पर चाकू से कथित तौर पर हमला कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।

इस बीच, अपराध टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने न्यू उस्मानपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। 

