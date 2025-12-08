51 वर्षीय आदिवासी महिला पदियामी का सिर कटा शव मिला, 2 गांव में सामूहिक झड़प, 4 मकान में लगाई आग, पुलिस बल तैनात

Highlights झड़प के दौरान भीड़ ने कई मकानों व वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। अतिरिक्त बलों की तैनाती के बाद स्थिति नियंत्रण में है। समूहों के सदस्यों के साथ एक बैठक की गई।

मलकानगिरिः ओडिशा के मलकानगिरि जिले में एक आदिवासी महिला की कथित हत्या के मामले में दो गांव के लोगों के बीच सामूहिक झड़प होने के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। राखेलगुडा गांव की लेक पदियामी (51) का सिर कटा शव मिलने के बाद इलाके में तनाव जारी है। उसका शव एक नदी के किनारे बरामद किया गया था जिससे स्थानीय आदिवासी समुदायों में रोष है। महिला विधवा थी। पुलिस ने बताया कि राखेलगुडा गांव के आदिवासियों ने कोरकुंडा सदर थाना क्षेत्र के एमवी-26 गांव पर रविवार दोपहर हमला कर दिया।

इस झड़प के दौरान भीड़ ने कई मकानों व वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। करीब चार मकानों में आग भी लगा दी। मलकानगिरि के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) राज किशोर दास ने बताया कि ओडिशा पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अतिरिक्त बलों की तैनाती के बाद स्थिति नियंत्रण में है।

ओडिशा अग्निशमन सेवा के कर्मियों के साथ-साथ ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल के कर्मी भी गांव में तैनात हैं। उप महानिरीक्षक (दक्षिण पश्चिमी) कंवर विशाल सिंह, मलकानगिरि जिला अधिकारी सोमेश कुमार उपाध्याय और पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनोद पाटिल एच ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। दोनों समूहों के सदस्यों के साथ एक बैठक की गई।

दोनों गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। खबरों के अनुसार, आदिवासी संगठनों ने महिला के सिर की तलाश करने और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। इस बीच, एमवी-26 गांव में हमले के मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है जबकि कई लोग मौके से फरार हो गए।

