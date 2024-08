मध्य प्रदेश: धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मंदिर की दीवार गिरने से हुआ बड़ा हादसा, 8 बच्चों की मौत

भोपाल: मध्य प्रदेश के सागर जिले में मंदिर में हो रहे धार्मिक कार्यक्रम के दौरान दीवार गिर पड़ी और बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में करीब 8 बच्चों की जान चली गई है। यह कार्यक्रम शाहपुर में स्थित हरदौल बाबा मंदिर में हो रहा था, जहां यह घटना घटी। हालांकि, गंभीर रूप से घायल बच्चों को रेस्कयू करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना के बाद पुलिस ने स्थानीय निवासियों की मदद से बचाव कार्य चलाया। दृश्यों में दीवार ढहने के बाद मलबे को हटाने के लिए एक मशीन को काम करते हुए देखा गया।

8 Killed After Madhya Pradesh Temple Wall Collapses During Religious Eventhttps://t.co/i0LsUlNvpd

Source : "NDTV" via Dailyhunt