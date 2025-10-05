टेंट हाउस खोलना है, बाप से 500000 रुपये मांगो?, 4 माह की गर्भवती बहू रजनी कुमारी को पति और ससुराल वाले ने पीट-पीटकर मार डाला, 21 अप्रैल 2025 को हुई थी शादी
मैनपुरीः रजनी की मां सुनीता देवी का आरोप है कि उसकी बेटी का पति सचिन, उसका भाई प्रांशु और रिश्तेदार रामनाथ, दिव्या और टीना शादी के समय दिए गए दहेज से असंतुष्ट थे और रजनी पर टेंट हाउस खोलने के लिए पांच लाख रुपये लाने का दबाव बना रहे थे।
मैनपुरीः मैनपुरी जिले के औंछा क्षेत्र में पांच लाख रुपये दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर चार महीने की गर्भवती एक महिला की कथित तौर पर उसके पति और ससुराल के अन्य लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राहुल मिठास ने रविवार को बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के रंगपुर गांव की रहने वाली रजनी कुमारी (21) की शादी इसी साल 21 अप्रैल को गोपालपुर गांव के रहने वाले सचिन से हुई थी। उन्होंने बताया कि रजनी की मां सुनीता देवी का आरोप है कि उसकी बेटी का पति सचिन, उसका भाई प्रांशु और रिश्तेदार रामनाथ, दिव्या और टीना शादी के समय दिए गए दहेज से असंतुष्ट थे और रजनी पर टेंट हाउस खोलने के लिए पांच लाख रुपये लाने का दबाव बना रहे थे।
मिठास ने बताया कि जब मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने गत शुक्रवार को रजनी को कथित तौर पर प्रताड़ित किया और उसपर जानलेवा हमला किया। उन्होंने कहा कि सुबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने अपने खेत में उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
उन्होंने बताया कि परिजन का कहना है कि मौत के समय रजनी चार महीने की गर्भवती थी। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रजनी की मां सुनीता देवी की तहरीर पर पति सचिन समेत छह आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।