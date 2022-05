दर्दनाक! ससुराल वालों ने की पिटाई तो महिला ने गुस्से में अपने 6 बच्चों को फेंका कुएं में, सभी नाबालिगों की मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 31, 2022 06:50 AM

महाराष्ट्र के रायगढ़ में घरेलू विवाद के बाद सोमवार को एक मां ने अपने छह नाबालिग बच्चों को कथित तौर पर कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक बच्चों में पांच लड़कियां शामिल हैं।

