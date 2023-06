महाराष्ट्र: निजी स्कूल के टीचर ने 3 साल के बच्चे को अपने दुपट्टे में बांधकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक टीचर को एक बच्चे को डुपट्टे से बांधते हुए देखा गया है। घटना के सामने आने के बाद पुलिस से इसकी शिकायत भी हुई है।

मुंबई: सोशल प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कथित तौर पर एक निजी स्कूल टीचर को एक तीन साल के बच्चों को दुपट्टे से बांधते हुए और उसे मारते हुए देखा गया है। घटना के सामने आने के बाद बच्चे के पिता द्वारा पुलिस से इसकी शिकायत भी की गई है।

वहीं इस पर बोलते हुए यूरो किड्स स्कूल ने यह कहा है कि घटना के बाद टीचर को निलंबित कर दिया गया है और उनके नजर में बच्चों की सुरक्षा ज्यादा मायने रखती है। स्कूल ने यह भी कहा है कि आगे ऐसी घटना न हो वे इसका पूरा ध्यान रखेंगे साथ ही घटना के कारण छात्र के मानसिक परेशानी पर स्कूल ने पीड़ित बच्चे के परिवार की भी मदद की है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक क्लास में कुछ बच्चें हैं और वहां एक टीचर भी मौजूद है। वीडियो में आगे देखा गया है कि टीचर एक बच्चे को पकड़ती है और उसे एक जगह बैठाकर अपने दुपट्टे से बांध देती है। दावा यह भी है कि टीचर ने बच्चे को थप्पड़ भी मारा है।

A shocking video has emerged from Pachpakkhadi in Thane, Maharashtra! Where we can see that a teacher of a reputed nursery school, Euro Kids, tied a 3-year-old child with a odhani. This whole incident was captured in CCTV. #Viralvideo#Thanepic.twitter.com/2smLEkm1lR