Maharashtra: प्रेमी के संग पकड़ी गई विवाहिता, ससुरालवालों ने कर दी धुनाई, दोनों को कुएं में फेंका

Nanded News: महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यह मामला जिले गोलेगाँव का है जहां महिला को उसके प्रेमी संग परिवार वालों ने पकड़ लिया। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला और उसके प्रेमी के साथ पिटाई की और उन्हें कुएं में फेंक दिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला के परिवार वालों ने महिला और उसके प्रेमी को मिलते हुए पकड़े जाने पर उसकी पिटाई की। बाद में, परिवार वालों ने दोनों को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक कुएँ में फेंक दिया। यह कथित घटना सोमवार, 25 अगस्त की दोपहर को हुई।

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, महिला का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि पुरुष के शव की तलाश शुरू कर दी गई है। जाँच के दौरान, पुलिस को पता चला कि मृतक महिला की शादी लगभग एक साल पहले हुई थी। घटना वाले दिन, बोरजुन्नी गाँव निवासी महिला का प्रेमी, गोलेगाँव गाँव में उससे मिलने गया था।

हालाँकि, दोनों को उसके घर पर रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इसके बाद, महिला के ससुराल वालों ने उसके परिवार वालों को बुलाकर दोनों को उनके हवाले कर दिया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक महिला और उसके प्रेमी को उसके परिवार के सदस्यों ने बोरजुन्नी जाते समय रास्ते में कथित तौर पर पीटा और उमरी थाना क्षेत्र के ककराला इलाके में एक कुएं में फेंक दिया। अधिकारियों ने यह भी कहा कि महिला के पिता, चाचा और दादा कथित तौर पर हत्याओं में शामिल थे। घटना के बाद, मृतक के पिता ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर दावा किया कि उसने ही अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या की है।

हालांकि, पुलिस जांच में पता चला कि मृतक महिला के चाचा और दादा भी इस घटना में शामिल थे। पुलिस पीड़ितों की उम्र का पता लगा रही है और उन्होंने महिला के पिता, दादा और चाचा को हिरासत में ले लिया है। इस बीच, घटना के संबंध में जांच जारी है।

