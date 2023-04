पिंपरी चिंचवाड़ में लोहे होर्डिंग बोर्ड गिरने से चार महिलाओं और एक पुरुष सहित पांच लोगों की मौत, दो अन्य घायल

Highlights रावत किवले में एक सड़क पर एक बड़ा बिलबोर्ड गिर गया। एंबुलेंस और दमकल कर्मियों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई की। बिलबोर्ड को हटाने और फंसे लोगों को निकालने के लिए छह क्रेनों को तैनात किया गया था।

पुणेः महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ शहर के रावत किवले इलाके में एक लोहे का होर्डिंग बोर्ड गिरने से चार महिलाओं और एक पुरुष सहित पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के दौरान रावत किवले में एक सड़क पर एक बड़ा बिलबोर्ड गिर गया।

पुलिस ने एंबुलेंस और दमकल कर्मियों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई की। बिलबोर्ड को हटाने और फंसे लोगों को निकालने के लिए छह क्रेनों को तैनात किया गया था। हादसे के बाद बचाव दल होर्डिंग के नीचे फंसे एक व्यक्ति को सुरक्षित निकालने में सफल रहा। घायल व्यक्ति को तुरंत एंबुलेंस में रखा गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

