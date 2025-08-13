BJP यूथ विंग के नेता और उसके रिश्तेदार की बेरहमी से हत्या, 2 हिरासत में, 12 के खिलाफ मामला दर्ज

Thane Murder Case: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने भाजपा की युवा शाखा के एक पदाधिकारी और उसके एक रिश्तेदार की हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ठाणे ग्रामीण जिला इकाई के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तांगडी (42) और उनके रिश्ते के भाई तेजस (22) की सोमवार देर रात खरबाव-चिंचोटी रोड पर खरदी गांव स्थित उनके कार्यालय में हत्या कर दी गई।

भिवंडी तालुका थाने के वरिष्ठ निरीक्षक हर्षवर्धन बर्वे ने बताया कि धारदार हथियारों से लैस दो नकाबपोश हमलावर तंगाडी के कार्यालय में घुस गए और उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि तांगडी और उनके रिश्तेदार की मौके पर ही मौत हो गई तथा हमलावर घटनास्थल से भाग गए।

एक अन्य अधिकारी ने देर रात बताया कि उनकी हत्या के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है लेकिन पुलिस ने हत्यारों का पता लगाने के लिए कई टीम गठित की हैं और पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया है।

अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों के परिजनों की शिकायत के आधार पर भिवंडी तालुका पुलिस ने मंगलवार सुबह एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें 12 लोगों को नामजद किया गया है।

