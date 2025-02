Mahakumbh Fire: 7 टेंट पूरी तरह जले?, भंडारण शिविर में आग, कोई हताहत नहीं, कंबल, खाद्यान्न नष्ट, देखें वीडियो

Highlights घटना में कोई जनहानि की सूचना नहीं है। मोटरसाइकिलें पहुंच गईं, चार गाड़ियां भी पहुंचीं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

Mahakumbh Fire: महाकुंभ नगर के सेक्टर-19 में शनिवार की शाम एक भंडारण शिविर में आग लग गई जिससे सात टेंट पूरी तरह जल गए। हालांकि, इस घटना में कोई जनहानि की सूचना नहीं है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी (कुंभ) प्रमोद शर्मा ने बताया कि शनिवार शाम सेक्टर-19 में एक भंडारण शिविर में आग लग गई जिससे आग की चपेट में आकर सात टेंट जल गए।

Big Breaking 🚨 - Again Fire at Sector 19 in Mahakumbh🔥 - Firebriged reached to control but why these incidents took place repeatedly 😭 #MahakumbhFire pic.twitter.com/xz2lTmx1aI

आग लगने की सूचना मिलते ही दो मिनट में अग्निशमन विभाग की मोटरसाइकिलें पहुंच गईं जिसके तुरंत बाद चार गाड़ियां भी पहुंचीं। उन्होंने बताया कि पांच मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। आग की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के समय भंडारण शिविर के लोग मेले से वापसी की तैयारी कर रहे थे। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

#BreakingNews 🚨 #MahaKumbh2025#Prayagraj

A huge fire broke out in #MahaKumbh near Sastri Bridge Emergency vehicle rushed. The Fire has been arrested & under control with in minutes.. pic.twitter.com/lseNErcMY3— Bhairav 🔱🕉️ 🇮🇳 (@BhairavVaam) February 15, 2025