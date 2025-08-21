Madhya Pradesh: फेसबुक पर हुई दोस्ती, लड़की से मिलने 100 किलोमीटर दूर गया युवक; घर वालों ने की 13 घंटे तक धुनाई

By अंजली चौहान | Updated: August 21, 2025 09:26 IST2025-08-21T09:24:40+5:302025-08-21T09:26:34+5:30

Madhya Pradesh News: पुलिस अधीक्षक आरएस प्रजापति ने कहा, "वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़का बैकुंठपुर का रहने वाला है और फेसबुक पर एक नाबालिग लड़की से दोस्ती करने के बाद उससे मिलने आया था। हालाँकि, अभी तक हनुमना थाने में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। फिर भी, हमने थाना प्रभारी को पूरी जानकारी इकट्ठा करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।"

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शख्स को कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे हैं और कोई भी युवक को बचा नहीं रहा है। पुलिस के अनुसार, वह व्यक्ति शनिवार को लड़की से मिलने 100 किलोमीटर का सफर तय करके आया था। जानकारी के अनुसार, घटना मध्य प्रदेश के एक गांव की है जहां एक व्यक्ति को फेसबुक पर दोस्ती करने वाली लड़की के परिवार वालों ने कई घंटों तक बाँधकर पीटा।

रीवा का रहने वाला यह व्यक्ति मऊगंज के पिपराही गाँव में लड़की से मिलने गया था, लेकिन लड़की के परिवार ने उसे पकड़ लिया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, लड़की के परिवार वालों ने शनिवार रात लगभग 9 बजे उस व्यक्ति की पिटाई शुरू कर दी और रविवार सुबह 10 बजे तक यह सिलसिला जारी रहा। लगभग 13 घंटे तक चले इस क्रूर हमले का वीडियो रिकॉर्ड किया गया और इसे सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

पुलिस के अनुसार, लड़की नाबालिग है और उस व्यक्ति की उससे दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक हनुमना पुलिस स्टेशन में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

ऐसा ही एक अन्य मामला

मध्य प्रदेश में जुलाई में सामने आए एक अन्य मामले में, छतरपुर जिले में एक 42 वर्षीय व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, क्योंकि उसके मवेशी दूसरे परिवार के खेत में घुस गए थे। यह घटना बमीठा थाना क्षेत्र के खैर रतियान गाँव में हुई। व्यक्ति को पेड़ से बाँधकर पीट-पीटकर मार डाला गया। पुलिस ने तीन महिलाओं समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घटना के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, पीड़ित और आरोपी दोनों के खेत पास-पास हैं और मवेशी गलत खेत में घुस गए, जिससे विवाद शुरू हो गया।

मृतक के परिवार के अनुसार, उसे नंगा करके पीटा गया। पुलिस ने यह भी पुष्टि की है कि शव ज़मीन पर नग्न अवस्था में मिला था।

