Madhya Pradesh: रंगे हाथ पकड़ा गया उप निरीक्षक, लोकायुक्त ने 1 लाख की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

इंदौर: भ्रष्टाचार के खिलाफ इंदौर लोकायुक्त की सख्त कार्रवाई में थाना आजाद नगर में पदस्थ उप निरीक्षक धमेन्द्र राजपूत सोमवार को एक लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया। आरोपी ने मामले में मदद के एवज में 1.5 लाख रुपये की मांग की थी। इंदौर लोकायुक्त इकाई ने रिश्वतखोरी के मामलों पर कड़ी कार्यवाही जारी रखते हुए सोमवार को बड़ी सफलता अर्जित की।

शिकायतकर्ता संतोष कुमार तोमर, निवासी केदार नगर, ने बताया कि आरोपी उप निरीक्षक धमेन्द्र राजपूत ने उनके पिता को झूठे हत्या प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर 1.5 लाख रुपये की मांग की थी। रकम नहीं देने पर उनके पिता को केस में आरोपित बना दिया गया और आगे की कार्रवाई रोकने के बदले दोबारा रिश्वत मांगी गई।

शिकायत की जांच में आरोप सत्य पाए जाने पर एसपी लोकायुक्त राजेश सहाय के निर्देशन में ट्रैप दल गठित किया गया। ऑपरेशन के दौरान आरोपी राजपूत को एक लाख रुपये लेते ही पकड़ लिया गया। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है।

