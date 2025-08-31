MP News: बिना हेलमेट पेट्रोल देने से किया मना, चालक ने पंप कर्मचारी को गोलियों से भूना
By अंजली चौहान | Updated: August 31, 2025 11:16 IST2025-08-31T11:12:44+5:302025-08-31T11:16:58+5:30
MP News:पीड़ित की पहचान तेज नारायण नरवरिया के रूप में हुई है, जो हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन देने से इनकार करने के जिला प्रशासन के आदेश का पालन कर रहा था।
MP News: मध्य प्रदेश के भिंड ज़िले में शनिवार को एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को दो बाइक सवार लोगों ने गोली मार दी, क्योंकि उसने हेलमेट न पहनने पर ईंधन लेने से इनकार कर दिया था। 55 वर्षीय तेज नारायण नरवरिया नाम के पीड़ित, ज़िला प्रशासन के उस आदेश का पालन कर रहे थे जिसमें हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन देने से मना कर दिया गया था।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना शनिवार सुबह लगभग 5 बजे भिंड-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-719) स्थित सावित्री लोधी पेट्रोल पंप पर हुई। पीड़ित ने हेलमेट न पहने दो लोगों की मोटरसाइकिल में ईंधन भरने से इनकार कर दिया।
वे लोग उससे बहस करने लगे और उसने कहा कि उसके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि यह आदेश ज़िला कलेक्टर ने जारी किया था।
इनकार से नाराज़ होकर, उन लोगों ने गालियाँ दीं और बाद में नरवरिया को गोली मारने के लिए पिस्तौल और राइफल निकाल ली, जिससे उसके हाथ में गोली लग गई।
भिंड में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने पर दो युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की ... pic.twitter.com/53KyziLkzA— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) August 30, 2025
गोलीबारी पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक व्यक्ति पिस्तौल से और दूसरा राइफल से गोली चलाता दिखाई दे रहा है। दोनों आरोपियों ने कई गोलियां चलाईं, जबकि पंप कर्मचारी छिपने के लिए भाग गए।
नरवरिया को गोलीबारी के बाद भिंड जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उन्हें ग्वालियर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित की हालत स्थिर है।
भिंड पुलिस ने पेट्रोल पंप पर गोलीबारी करने वालों की पहचान की
भिंड पुलिस ने मीडिया को बताया कि पेट्रोल पंप पर गोलीबारी की घटना में शामिल हमलावरों की पहचान पेट्रोल पंप से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर ली गई है और उनकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, हमलावर बिजपुरी गाँव के निवासी हैं, जो भिंड के ग्रामीण थाना क्षेत्र में आता है।
बिजपुरी में कुश्ती का एक कार्यक्रम चल रहा था और दोनों व्यक्ति अपनी बाइक में ईंधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुके थे। बरोही थाना प्रभारी अतुल भदौरिया ने मीडिया को बताया, "हमने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश जारी है। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"