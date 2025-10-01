छिंदवाड़ा और सीकर में ‘संदूषित’ खांसी रोधी सिरप पीने के बाद गुर्दे खराब, 7 बच्चों की मौत, एनडीसी ने दवाओं के नमूने एकत्र जांच के लिए भेजा

Highlights जांच के नतीजे आने के बाद राज्य औषधि प्रशासन के साथ साझा किया जाएगा। दवा के नमूनों की जांच कर रहे हैं और जांच के नतीजों का अभी इंतजार है। जांच शुरू की गई और संबंधित दवाओं के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

नई दिल्लीः बीमारियों की निगरानी करने वाली सरकार की नोडल एजेंसी ‘राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र’ (एनडीसी) ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के अस्पतालों और अन्य स्थानों से दवाओं के नमूने एकत्र किये हैं। इन अस्पतालों में कथित तौर पर ‘संदूषित’ खांसी रोधी सिरप की वजह से कई बच्चों के गुर्दे खराब हुए और उनकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी संक्रामक रोग की आशंका को समाप्त करने के लिए नमूनों की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि जांच के नतीजे आने के बाद, उन्हें राज्य औषधि प्रशासन के साथ साझा किया जाएगा।

राज्य औषधि प्रशासन भी दवा के नमूनों की जांच कर रहे हैं और जांच के नतीजों का अभी इंतजार है। मध्यप्रदेश और राजस्थान में हाल में हुई बच्चों की मौतों को खांसी रोधी एक सिरप से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी के चलते जांच शुरू की गई और संबंधित दवाओं के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की एक टीम ने नमूने एकत्र करने के लिए घटनास्थलों का दौरा किया। खबरों के मुताबिक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कथित तौर पर खांसी रोधी सिरप पीने के बाद गुर्दे खराब होने से छह बच्चों की मौत हो गई, जबकि राजस्थान के सीकर जिले में भी एक बच्चे की जान चली गयी।

सूत्रों ने बताया कि ‘राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (आरएमएससीएल)’ ने संबंधित सिरप के 19 बैचों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों, चिकित्सकों और दवा विक्रेताओं को सतर्क रहने का परामर्श जारी किया है।

