जन्म के बाद मां ने जंगल में छोड़ा बच्चा, नवजात को पत्थर से दबाया; मध्य प्रदेश में कलयुगी माता-पिता की घिनौनी करतूत
By अंजली चौहान | Updated: October 2, 2025 12:26 IST2025-10-02T12:24:30+5:302025-10-02T12:26:57+5:30
MP News:पुलिस का कहना है कि पिता सरकारी शिक्षक है और मां ने अपने बच्चे को छोड़ने का फैसला किया था क्योंकि वह उनका चौथा बच्चा था।
MP News: माता-पिता और एक संतान का रिश्ता दुनिया में सबसे मजबूत और प्यार भरा रिश्ता होता है। मां-बाप अपने बच्चे के लिए हर मुसीबत से लड़ जाते है लेकिन क्या हो अगर कोई माता-पिता ही अपने बच्चे के जान के दुश्मन बन जाए? जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, दरअसल, यह कहानी है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तीन दिन के एक नवजात शिशु की, जिसे उसके ही माता-पिता ने एक पत्थर के नीचे दबाकर मरने के लिए छोड़ दिया था।
मुश्किल से 72 घंटे का यह बच्चा, गाँव वालों द्वारा खोजे जाने से पहले, एक पत्थर के वज़न के नीचे ठंड, कीड़ों के काटने और घुटन भरी रात बिताता रहा। भोर में उसकी धीमी लेकिन लगातार चीख़ें नंदनवाड़ी के जंगल के सन्नाटे को चीरती रहीं। गाँव वालों ने पत्थर हटाकर देखा तो खून से लथपथ, काँपता हुआ एक शिशु ज़िंदा था।
पुलिस का कहना है कि पिता, बबलू डंडोलिया, जो एक सरकारी शिक्षक हैं, और माँ, राजकुमारी डंडोलिया, ने अपने बच्चे को इसलिए छोड़ने का फ़ैसला किया था क्योंकि वह उनका चौथा बच्चा था। दो से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों के लिए रोज़गार पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी नियमों के तहत अपनी नौकरी जाने के डर से, दंपति ने गर्भावस्था को गुप्त रखा, क्योंकि उनके पहले से ही तीन बच्चे थे।
23 सितंबर की तड़के, राजकुमारी ने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया। कुछ ही घंटों में, बच्चे को जंगल के अंधेरे में ले जाकर एक पत्थर के नीचे छोड़ दिया गया। नंदनवाड़ी गाँव में सुबह की सैर करने वालों ने सबसे पहले उसकी चीखें सुनीं।
एक ग्रामीण ने कहा, "हमें लगा कि यह कोई जानवर होगा। लेकिन जब हम पास गए, तो हमने देखा कि छोटे-छोटे हाथ एक पत्थर के नीचे तड़प रहे थे। किसी भी माता-पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए।"
छिंदवाड़ा ज़िला अस्पताल के डॉक्टरों ने पुष्टि की कि बच्चे को चींटियों ने काटा था और हाइपोथर्मिया के लक्षण थे।
एक बाल रोग विशेषज्ञ ने कहा, "उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है।" "इस स्थिति में रात भर खुले में रहना आमतौर पर जानलेवा होता है।" नवजात अब सुरक्षित है और डॉक्टरों की निगरानी में है।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 93 के तहत बच्चे को छोड़ने का मामला दर्ज किया है। एसडीओपी कल्याणी बरकड़े ने कहा, "हम वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श कर रहे हैं। कानूनी समीक्षा के बाद 109 बीएनएस (हत्या का प्रयास) सहित अन्य धाराएँ जोड़ी जा सकती हैं।"
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में परित्यक्त नवजात शिशुओं की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। गरीबी, सामाजिक कलंक और नौकरी से जुड़ा पिछड़ा डर ऐसी कई घटनाओं का कारण बनता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला विशेष रूप से दिल दहला देने वाला है क्योंकि यह हताशा से नहीं, बल्कि एक शिक्षित परिवार द्वारा ज़िम्मेदारी के बजाय चुप्पी साधने से उत्पन्न हुआ है।