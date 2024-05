Madhya Pradesh: पिता और भाई का किया कत्ल, शवों को काटकर फ्रीजर में रखा; महीनों बाद ऐसे गिरफ्तार हुई कातिल बेटी

By अंजली चौहान | Published: May 30, 2024 11:01 AM

Next

Madhya Pradesh Murder: दसवीं कक्षा की छात्रा 15 वर्षीय लड़की को उसके पिता और नौ वर्षीय भाई की नृशंस हत्या के आरोप में दो महीने तक पीछा करने के बाद हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है।