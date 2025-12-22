मधुबनी में 50 वर्षीय पिता लालबाबू सदा और 15 वर्षीय बेटे दीपक सदा की चाकू से गोंदा, रुपए लेन-देन में गई जान

Highlights घटना के पीछे रुपए के लेन-देन से जुड़ा विवाद होने का संकेत मिला है। झोंझी गांव निवासी राहुल कुमार यादव के रूप में की गई है। आरोपी के कुछ परिजनों से पूछताछ की जा रही है।

मधुबनीः बिहार के मधुबनी जिले के लहेरियागंज इलाके में एक व्यक्ति और उसके नाबालिग बेटे की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय लालबाबू सदा और उनके 15 वर्षीय बेटे दीपक सदा के रूप में हुई है। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि यह घटना रविवार शाम की है, जब आरोपी ने दोनों पर उनके घर के बाहर कथित तौर पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल पिता-पुत्र को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां सोमवार सुबह इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे रुपए के लेन-देन से जुड़ा विवाद होने का संकेत मिला है। उन्होंने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और हमलावर की पहचान अरेर थाना क्षेत्र के झोंझी गांव निवासी राहुल कुमार यादव के रूप में की गई है।

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित की गई है और लगातार छापेमारी की जा रही है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के कुछ परिजनों से पूछताछ की जा रही है।

Web Title: Madhubani 50-year-old father Lalbabu Sada 15-year-old son Deepak Sada stabbed death over money transaction bihar police