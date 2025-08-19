VIDEO: घर के बाहर खेल रहे बच्चों को कार ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा
By अंजली चौहान | Updated: August 19, 2025 13:12 IST2025-08-19T13:10:53+5:302025-08-19T13:12:59+5:30
Lucknow Video: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कार ने घर के बाहर खड़े बच्चों को टक्कर मार दी। घटना का वीडियो मंगलवार को सामने आया।
Lucknow Video: उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक कार ने अपने घरों के बाहर खड़े बच्चों को टक्कर मार दी। यह चौंकाने वाली घटना कैमरे में कैद हो गई और मंगलवार, 19 अगस्त को सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया।
सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि तीन बच्चे खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे, तभी पीछे से एक कार आई और उनमें टक्कर मार दी। ब्रेक लगाने के बजाय, कार चालक ने गाड़ी की गति बढ़ा दी, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा।
गली मोहल्लों में कार सीखने का नतीजा आप खुद देखिए...— Ayushman pandey (@meepandeyji) August 19, 2025
कार मोड़ते हुए घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर चढ़ा दी। दो बच्चों को चोट लगी है।
आशियाना थाना क्षेत्र का मामला!@Uppolicepic.twitter.com/AICzldbJCi
गाड़ी ने दो बच्चों को टक्कर मार दी, जबकि तीसरा बच्चा बाल-बाल बच गया। एक बच्चा कार की चपेट में आ गया, जबकि दूसरा बोनट पर घसीटा गया। इसके बाद कार एक बच्चे के घर के लोहे के हिस्से से टकरा गई।
इस बीच, लाल टी-शर्ट पहने वह लड़का, जो बोनट पर घसीटा जा रहा था, उठा और अपने घर की ओर दौड़ा। कार चालक गाड़ी से उतरा और उस घर के परिवार वालों से बात की जिसमें उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। घटना के समय यात्री सीट पर एक और व्यक्ति बैठा था।
कार के एक घर के लोहे के गेट से टकराने पर शोर सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। खबरों के अनुसार, एक बच्चे को आईसीयू में भर्ती कराया गया है क्योंकि उसकी एक पसली टूट गई है। यह घटना लखनऊ की आशियाना सोसाइटी में हुई।
अभी तक, चालक के खिलाफ किसी पुलिस कार्रवाई की कोई खबर नहीं है। दुर्घटना में कार का बोनट भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।