Lucknow Rape Case: नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 1 आरोपी एनकाउंटर में घायल; 3 आरोपी गिरफ्तार

Lucknow Rape Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय एक नाबालिग दलित छात्रा के साथ पांच लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक 11वीं कक्षा की छात्रा, कथित तौर पर दोपहर करीब 12 बजे अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए घर से निकली थी। वह एक परिचित के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। कृष्णा नगर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) विकास कुमार पांडेय ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, "छात्रा और उसका परिचित एक पेट्रोल पंप के पास आम के बाग में बात करने के लिए रुके थे, तभी पांच अज्ञात लोग उनके पास आए।’’

उन्होंने बताया,‘‘आरोपियों ने कथित तौर पर लड़की के परिचित की पिटाई की और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने लड़की को धमकाया और सामूहिक बलात्कार किया।’’ हमलावरों ने भागने से पहले पीड़िता को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने एक रिश्तेदार को दी, जिसने पुलिस को सूचित किया। बंथरा थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) राणा राजेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण चल रहा है।

एसएचओ ने कहा, "हमने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीम गठित की हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी आस-पास के गांवों के स्थानीय निवासी हैं।” फिलहाल, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

