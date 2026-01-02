शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध, हल्ला किया तो निजी तस्वीरें कर दूंगा लीक, नर्सिंग छात्रा से प्रशिक्षु डॉक्टर करता रहा हैवानियत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 2, 2026 14:58 IST2026-01-02T14:57:19+5:302026-01-02T14:58:15+5:30
पुलिस उपायुक्त विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि नर्सिंग छात्रा ने कैसरबाग थाने में दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
लखनऊः लखनऊ पुलिस ने शादी का झांसा देकर नर्सिंग छात्रा से दुष्कर्म करने और निजी तस्वीरों सार्वजनिक करने की धमकी देने के आरोप में शहर के कैसरबाग क्षेत्र स्थित सरकारी संस्थान के एक प्रशिक्षु डॉक्टर के खिलाफ बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस उपायुक्त विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि नर्सिंग छात्रा ने कैसरबाग थाने में दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शादी करने का दबाव डालने पर उसने मना कर दिया और सोशल मीडिया पर उसकी निजी तस्वीरें लीक करने की धमकी दी।
उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच के अनुसार आरोपी मेडिकल संस्थान में प्रशिक्षु है। उसकी तलाश की जा रही है। छात्रा का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाएगा एवं मामले की जांच की जा रही है। पिछले पखवाड़े में इसी संस्थान में यह इस तरह का दूसरा मामला सामने आया है।
इससे पहले, पश्चिम बंगाल के एक डॉक्टर ने एक साथी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया गया था कि उसे 'लव-जिहाद' में फंसाया गया और शादी से पहले धर्म बदलने के लिए दबाव डाला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस मामले में पीड़िता से बात की थी। इस मामले का आरोपी अब भी फरार है।
राजस्थान: श्रीगंगानगर में एक विवाहित महिला से बात करने पर एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 22-वर्षीय एक युवक की एक विवाहित महिला के भाइयों ने कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी, क्योंकि आरोपियों ने उस युवक को अपनी बहन से फोन पर बात करने को लेकर आपत्ति जताई थी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, आरोपी नव वर्ष की पार्टी के बहाने हनुमानगढ़ के पलाराम नामक व्यक्ति को बहला-फुसलाकर एक सुनसान इलाके में ले गए और वहां उसके साथ कथित मारपीट की। सदर थाने के पुलिस अधिकारी (एसएचओ) सुभाष चंद्र ने बताया कि तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में जांच जारी है।