Lucknow Murders: न्यू ईयर पर लखनऊ में नरसंहार, एक ही परिवार की 5 औरतों का कत्ल; बेटा निकला कातिल

Lucknow Murders: उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक सनसनीखेज वारदात ने दहशत फैला दी है। लखनऊ में बुधवार की सुबह एक होटल में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) (मध्य लखनऊ) रवीना त्यागी ने कहा कि घटना नाका क्षेत्र में स्थित होटल शरनजीत में हुई।

त्यागी ने बताया, ‘‘आरोपी की पहचान अरशद (24) के रूप में हुई जिसने अपने ही परिवार के पांच सदस्यों की कथित तौर पर हत्या कर दी। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटनास्थल से ही पकड़ लिया।’’

पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान आलिया (नौ), अलशिया (19), अक्सा (16), रहमीन (18), सभी अरशद की बहनें और अस्मा (आरोपी युवक की मां) के रूप में हुई है। त्यागी ने बताया कि 24 वर्षीय अरशद आगरा का रहने वाला है और प्रारंभिक पूछताछ से पता चला कि उसने घरेलू विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया।

उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीम को साक्ष्य एकत्रित करने के लिए घटनास्थल पर भेजा गया है और इस मामले की विस्तृत जांच शुरू की गई है।

कहां है आरोपी का पिता?

ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार ने कहा कि होटल स्टाफ ने दावा किया है कि परिवार ने 30 दिसंबर को चेक-इन किया था। उस समय, कुल सात लोग वहां थे, जिनमें आरोपी का पिता भी शामिल था। आरोपी पुलिस की हिरासत में है और पांचों पीड़ितों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन पिता का पता नहीं चल पाया है।

