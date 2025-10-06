ऑनलाइन सट्टेबाजी में लाखों गंवाया, गहने चुराने की साजिश?, मां ने पकड़ा तो हत्या की, हत्याकांड को डकैती देने की साजिश, सीसीटीवी से खुला भेद?
October 6, 2025
Lucknow: पुलिस के मुताबिक, गोलू को लखनऊ के पीजीआई थाने, सर्विलांस प्रकोष्ठ और ‘साउथ जोन क्राइम टीम’ की संयुक्त टीम ने फतेहपुर जिले से गिरफ्तार किया।
Lucknow: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मोबाइल फोन पर गेम खेलने के आदी 20 वर्षीय एक युवक ने गहने चुराते हुए पकड़े जाने पर अपनी 45 वर्षीय मां की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान निखिल यादव उर्फ गोलू के रूप में हुई है और उसने पुलिस को यह दावा कर गुमराह करने की कोशिश की थी कि उसके घर में डकैती के दौरान उस पर और उसकी मां पर हमला हुआ था। पुलिस के मुताबिक, गोलू को लखनऊ के पीजीआई थाने, सर्विलांस प्रकोष्ठ और ‘साउथ जोन क्राइम टीम’ की संयुक्त टीम ने फतेहपुर जिले से गिरफ्तार किया।
पुलिस ने उसके पास से चोरी के सोने के गहने और अन्य कीमती सामान बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, तीन अक्टूबर को आरोपी निखिल के पिता रमेश यादव ने पीजीआई थाने में सूचना दी थी कि उसकी पत्नी रेनू यादव (45) अपने मायके से घर आई थी और उसके बेटे गोलू ने फोन कर बताया की मम्मी को किसी ने मार दिया है और उसे भी पीटा है।
रमेश यादव ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि जब वह घर पहुंचा तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक, सीसीटीवी कैमरा और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच के दौरान यह पता चला कि निखिल ने ही अपनी मां की हत्या की।
पुलिस ने बताया कि मोबाइल फोन पर गेम खेलने के आदी निखिल ने ऑनलाइन सट्टेबाजी में हुए नुकसान से बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए गहने चुराने की साजिश रची थी और जब उसकी मां ने उसे पकड़ लिया तो उसने अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, निखिल ने हत्याकांड को डकैती का रूप देने के लिए घर में तोड़फोड़ भी की। अधिकारियों ने बताया कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।