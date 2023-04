अतीक की हत्या करनेवालों में से एक लवलेश पहले भी जा चुका है जेल, पिता का आया बयान- ड्रग एडिक्ट था, परिवार ने उसे त्याग दिया था

Highlights लवलेश के पिता ने कहा कि वह पहले भी जेल जा चुका है। हमलावर लवलेश के पिता ने कहा कि वह ड्रग एडिक्ट है और परिवार से कोई लेना-देना नहीं है। यज्ञ तिवारी ने कहा- वह वहां कैसे पहुंचा, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है।

Atiq Ahmad shot dead: प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार को गोली मार कर हत्या कर दी गई। मीडिया और पुलिस कस्टडी में तीन हमलावरों ने दोनों पर 10 से 11 राउंड फायरिंग की जिसके बाद मौके पर अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत हो गई।

रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों हमलावरों की पहचान- लवलेश तिवारी, शनि और अरुण मौर्य के रूप में हुई है। तीनों बाइक सवार बदमाश मीडियाकर्मी बनकर आए थे और घटना को अंजाम देने के बाद सरेंडर कर दिया। अब पुलिस इन तीनों का इतिहास खंगाल रही है। इस बीच हमलावरों में से एक लवलेश के पिता यज्ञ तिवारी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में वह कुछ नहीं जानते।

यज्ञ तिवारी ने बताया कि वह वहां (घटनास्थल पर) कैसे पहुंचा, इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि लवलेश नशे का आदी है। वह एक ड्रग एडिक्ट था। शूटर के पिता ने यह भी कहा कि उससे उनका कोई लेनादेना नहीं था। उनके मुताबिक, लवलेश 5-6 दिन पहले घर गया था। वह दो चार लोगों के साथ घर जाता था और नहा धोकर निकल जाता था।

