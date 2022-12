वीडियो: चलती हुई रेल टैंकर से लोगों ने बाल्टी भर-भर कर चोरी किया तेल, दौड़-दौड़कर लाइन लगाकर स्थानियों ने ऐसे निकाला पेट्रोल-डीजल

Highlights बिहार के बिहटा से एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में यह देखा गया है कि कुछ लोग रेल टैंकर से तेली की चोरी कर रहे है। यही नहीं उन्हें दौड़-दौड़ कर लाइन लगाकर चोरी करते हुए देखा गया है।

पटना:बिहार के बिहटा में कुछ लोगों द्वारा रेल की टैंकर से तेल चुराते हुए देखे गए है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोगों को रेल से तेल चोरी करते हुए देखा गया है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसी कोई खबर भी सामने नहीं आई है।

वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह घटना बिहटा के एक ब्रिज पर घटी है जब वहां से रेल टैंकर गुजर रही थी। बिहार में इस तरह की चोरी का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी रेल के इंजन, लोहे के ब्रिज आदि की चोरी हो चुकी है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक ब्रिज से एक रेल टैंकर गुजर रही है जिसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है। ऐसे में कुछ लोग बाल्टी लगाकर टैंकर से तेल निकालते हुए देखे गए है। वीडियो में एक दो नहीं बल्कि भारी संख्या में लोगो को तेल चोरी करते हुए देखा गया है।

Bihar: Thieves steal oil from moving train in Bihta to close out 2022 on a high. pic.twitter.com/eKBPSp5HPR