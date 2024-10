Lawrence Bishnoi brother Anmol Bishnoi: 10 लाख रुपये का इनाम?, लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में सूचना देने पर मिलेगा!, एनआईए की घोषणा

Highlights माना जाता है कि अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु कनाडा में रहता है। नियमित रूप से अमेरिका आता-जाता है। हत्या के पीछे कथित रूप से अनमोल का हाथ माना जा रहा है।

Lawrence Bishnoi brother Anmol Bishnoi: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने जेल में बंद कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में सूचना देकर उसे गिरफ्तार कराने पर 10 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, गत अप्रैल महीने में अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित आवास के बाहर गोलीबारी की घटना में कथित संलिप्तता के सिलसिले में एनआईए को अनमोल बिश्नोई की तलाश है और उसे एजेंसी की सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची में भी रखा गया है।

National Investigation Agency has announced a bounty of Rs 10 lakhs for Anmol Bishnoi, brother of gangster Lawrence Bishnoi. He is chargesheeted in two NIA cases registered in 2022.



