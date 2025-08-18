लातेहार आवासीय विद्यालयः छात्रावास में 221 छात्राएं, शॉर्ट सर्किट से आग, 25 छात्राएं बाल-बाल बचीं

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 18, 2025 12:06 IST2025-08-18T12:05:52+5:302025-08-18T12:06:41+5:30

Latehar Residential School: अधिकारी ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बरियातू की इन छात्राओं के बिस्तर और अध्ययन सामग्री आग में जलकर खाक हो गईं।

Latehar Residential School 221 girls in hostel fire due short circuit, 25 girls narrowly escaped | लातेहार आवासीय विद्यालयः छात्रावास में 221 छात्राएं, शॉर्ट सर्किट से आग, 25 छात्राएं बाल-बाल बचीं

file photo

Highlightsसुबह करीब छह बजे आग लगने का पता चला।दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में मदद की।छात्रावास में कुल 221 छात्राएं रहती हैं। 

Latehar:झारखंड के लातेहार जिले में सोमवार सुबह एक आवासीय विद्यालय के छात्रावास के एक कमरे में आग लग गई। इस घटना में कम से कम 25 छात्राएं बाल-बाल बच गईं। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बरियातू की इन छात्राओं के बिस्तर और अध्ययन सामग्री आग में जलकर खाक हो गईं।

सुबह करीब छह बजे आग लगने का पता चला। उन्होंने बताया कि एक दमकल गाड़ी को मौके पर भेजा गया और आग बुझाने में एक घंटे से ज्यादा का समय लगा। बरियातू थाना प्रभारी रंजन कुमार पासवान ने बताया, ‘‘स्थानीय लोगों और छात्रों ने दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में मदद की।

छात्रावास के कमरे में रहने वाली सभी 20 से 25 छात्राएं आग लगने की घटना के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण के लिए मैदान में थीं। शुरुआती जांच से पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी।’’ स्कूल अधिकारियों ने बताया कि छात्रावास में कुल 221 छात्राएं रहती हैं। 

Web Title: Latehar Residential School 221 girls in hostel fire due short circuit, 25 girls narrowly escaped

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiJharkhandFire Accidentक्राइम न्यूज हिंदीझारखंडअग्निकांड