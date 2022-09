लखीमपुर कांड: पुलिस ने कहा- दोनों बहनों की हत्या से पहले किया गया रेप, सोहेल और जुनैद सहित सभी 6 आरोपी गिरफ्तार

Highlights लखीमपुर खीरी में दो बहनों के शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़े खुलासे करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार दोनों बहनों पहले से आरोपियों को जानती थीं और उन्हें फुसलाकर ले जाया गया। पुलिस के अनुसार दो आरोपियों ने लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया और फिर शादी का दबाव बनाए जाने पर उनकी हत्या कर दी।

लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी जिले के निघासन क्षेत्र में बुधवार शाम एक खेत में दलित समुदाय की दो सगी बहनों के शव पेड़ पर फंदे से लटकते मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने कहा है कि इस वारदात को अंजाम देने में 6 लड़के शामिल थे और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान छोटू गौतम, जुनैद, सोहेल, हफिजुल, करीमुद्दीन और आरीफ के तौर पर की गई है।

पुलिस ने कहा जुनैद को एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया जा सका। जुनैद के पैर में गोली लगी है। लखीमपुर खीरी के एसपी संजीव सुमन ने ये जानकारी दी। पुलिस ने दावा किया है आरोपियों की दोनों लड़कियों से दोस्ती थी और उन्हें फुसलाकर दो लड़कों द्वारा ले जाया गया था।

पुलिस के अनुसार बहनों की पहचान सोहेल और जुनैद से थी। दोनों उन्हें ले गए और इनके साथ बलात्कार किया। लड़कियों ने इसके बाद जब आरोपियों पर शादी का दबाव बनाया तो सोहेल, हफिजुल और जुनैद ने गला दबाकर इनकी हत्या कर दी। इसके बाद इन्होंने करीमुद्दीन और आरीफ को बुलाया और इनकी मदद से लड़कियों की लाश को पेड़ से लटका दिया ताकि सबूत मिटाए जा सकें।

