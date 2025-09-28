Lakhimpur Kheri Accident: रोडवेज बस और वैन की जोरदार टक्कर, 5 यात्रियों की मौत, 10 घायल

Lakhimpur Kheri Accident: लखीमपुर खीरी जिले के खीरी शहर थाना क्षेत्र के ओयल कस्बे के पास रविवार सुबह एक वैन और विपरीत दिशा से आ रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (रोडवेज) की बस की आमने-सामने की टक्कर में दो साल के बच्चे समेत कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक मृतकों में से दो की पहचान सदर कोतवाली क्षेत्र के पिपरिया गांव निवासी वैन चालक सुनील (25) और मितौली थाना क्षेत्र के दतेली गांव निवासी दो साल के बच्चे सरफराज के रूप में हुई है।

अन्य तीन मृतकों की पहचान के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने बताया कि 10 घायलों में से सात को उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ भेज दिया गया है, जबकि बाकी का ओयल स्थित जिला अस्पताल में इलाज हो रहा है।

खीरी की जिलाधिकारी (डीएम) दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक (एसपी) संकल्प शर्मा ओयल अस्पताल पहुंचे और दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की। उन्होंने मृतकों और घायलों के शोकाकुल परिवारों को सांत्वना दी और उन्हें प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

Web Title: Lakhimpur Kheri Accident Five people killed 10 others injured in collision between roadways bus and van