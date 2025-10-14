पुत्र की शादी की तैयारी, बहू के लिए बनवा रहे थे कमरा, संतुलन बिगड़ा और हाई-टेंशन तार की चपेट में आने से मौत, बचाने गए 2 और गंभीर रूप से झुलसे

Highlights बचाने गए बड़े भाई व पुत्र भी गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यादव अपने घर की छत पर लोहे का ‘एंगल’ चढ़ा रहे थे। संतुलन बिगड़ गया और गलती से पास में लगे हाई-टेंशन तार की चपेट में आ गए।

Kushinagar: कुशीनगर जिले में अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के बरसना गांव में नवंबर माह में पुत्र की होने वाली शादी की तैयारी में जुटे पिता की सोमवार सुबह बिजली का करंट लगने से मौत हो गई, जबकि उनको बचाने गए बड़े भाई व पुत्र भी गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान उमेश उर्फ ​​गब्बर यादव (45) के रूप में हुई जो अपने बड़े बेटे अजय की नवंबर में होने वाली शादी की तैयारी में जुटे थे। पुलिस के अनुसार, यादव अपने घर की छत पर लोहे का ‘एंगल’ चढ़ा रहे थे, जहां उनकी होने वाली बहू के लिए एक कमरा बनाया जा रहा था। इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और गलती से पास में लगे हाई-टेंशन तार की चपेट में आ गए।

जिससे उन्हें बिजली का गंभीर झटका लगा। उसने बताया कि यादव को गिरता देख, उसके बड़े भाई राजू यादव (48) और बेटा अजय (22) उसे बचाने दौड़े, लेकिन वे भी करंट की चपेट में आ गए। परिवार के सदस्य तीनों को एम्बुलेंस से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उमेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि राजू की हालत गंभीर बनी हुई है।

Web Title: Kushinagar son's wedding building room bahu lost balance died contact high-tension wire Two others rescue seriously burnt