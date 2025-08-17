सुबह 7.30 बजे गई शाम तक वापस नहीं लौटी, गर्दन और शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से हमला कर नाबालिग छात्रा की हत्या

Highlights मामले में पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। वापस नहीं लौटी तो देर रात तक परिजन तलाश करते रहे। गांव के बाहर पुलिया के नीचे देखकर पुलिस को सूचना दी।

कुशीनगरः उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने गई हाईस्कूल की एक नाबालिग छात्रा की धारदार हथियार से कथित तौर पर हत्या कर दी गयी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी । पुलिस ने बताया कि मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।

पुलिस के अनुसार रामकोला थाना क्षेत्र के कठबरवा गांव निवासी सरवन की नाबालिग बेटी संजना (16) जनता इंटर कॉलेज में हाईस्कूल की छात्रा थी। उन्होंने कहा कि वह झंडारोहण में शामिल होने के लिए सुबह करीब 7.30 बजे घर से निकली और शाम तक वापस नहीं लौटी तो देर रात तक परिजन उसकी तलाश करते रहे।

उन्होंने बताया कि पिता ने शनिवार को कॉलेज पहुंचकर बेटी के बारे में जानकारी ली तो बताया गया कि स्वतंत्रता दिवस के दिन आने वालों की हाजिरी नहीं लगती है और यह बताना मुश्किल होगा कि वह कॉलेज आई थी या नहीं। इसबीच शनिवार को दिन में करीब चार बजे लोगों ने एक लाश मोरवन गांव के बाहर पुलिया के नीचे देखकर पुलिस को सूचना दी।

उसके गर्दन और शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से चोट के निशान थे। पुलिस ने मौके पर किशोरी की लाश की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं चला तो उसे शवगृह भेज दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष राज प्रकाश सिंह ने बताया कि आरोप के आधार पर एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

