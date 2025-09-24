VIDEO: चेन स्नेचरों के हौसले बुलंद, घर के बाहर बैठी महिला का मंगलसूत्र छीनकर फरार

By संदीप दाहिमा | Updated: September 24, 2025 19:41 IST2025-09-24T19:41:52+5:302025-09-24T19:41:52+5:30

Kushinagar Man Snatched a Mangalsutra: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है, यहां रास्ता पूछने के बहाने दो चोर घर के बाहर बैठी महिलाओं से रास्ता पूछने का नाटक करते हैं और मौका मिलते ही दोनों महिला का मंगलसूत्र छीनकर भाग जाते हैं।

Kushinagar Man Snatched a Mangalsutra: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है, यहां रास्ता पूछने के बहाने दो चोर घर के बाहर बैठी महिलाओं से रास्ता पूछने का नाटक करते हैं और मौका मिलते ही दोनों महिला का मंगलसूत्र छीनकर भाग जाते हैं। स्नेचिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, घटना का वीडियो CCTV कैमरे के रिकॉर्ड हो गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं की चोर दिन दहाड़े किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं।

Kushinagar Man Snatched a Mangalsutra from a Woman Sitting Outside her House


