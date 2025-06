मां के लिए रोता रहा बच्चा, कर्ज न चुकाने पर आरोपियों ने महिला को पेड़ से बांधा, VIDEO देख कांप जाएगी रूह

Video Viral:आंध्र प्रदेश के कुप्पम क्षेत्र से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। जहां एक महिला को पेड़ से बांधकर उसके साथ मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो में महिला को पेड़ से बांधकर लोग परेशान और अपमानित कर रहे हैं। वहीं महिला का छोटा सा बच्चा पास में खड़ा रो रहा है।

चौंकाने वाली घटना में, 25 वर्षीय सिरीशा नाम की महिला को कथित टीडीपी कार्यकर्ता ने 80,000 रुपये के बकाया कर्ज को लेकर एक पेड़ से बांध दिया और उसके बच्चे के सामने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया।

वीडियो दिखाता है कि कार्यकर्ता सिरीशा को उसके बच्चों के सामने बंधे रहने के लिए मजबूर कर रहा है, जो डरे हुए देख रहे हैं और उसे दया की भीख मांगते हुए रोते हुए सुना जा सकता है। अपने पति द्वारा छोड़ी गई पीड़िता ने अपने दो छोटे बच्चों का पालन-पोषण करने और कर्ज चुकाने के लिए ऋण मांगा था।

Shocking ! In CM #ChandrababuNaidu's own constituency Kuppam an alleged #TDP worker tied a 25-year-old woman to a tree and publicly humiliated her over an unpaid loan of ₹80,000. Victim Sirisha has been raising her two children on her own since her husband abandoned them. After… pic.twitter.com/UI0Xft63Lh