कोझिकोड रेलवे स्टेशनः संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 64 वर्षीय महिला को धक्का देकर नीचे गिराया और 8000 रुपये-मोबाइल फोन लूटा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 9, 2025 21:08 IST2025-08-09T21:06:06+5:302025-08-09T21:08:00+5:30
Kozhikode Railway Station: महिला ने कहा कि आदमी अचानक आया और बैग छीनने की कोशिश करने लगा। ट्रेन से कूदने की कोशिश की तो मैंने जाने नहीं दिया और शर्ट पकड़ ली।
कोझिकोडः केरल में कोझिकोड रेलवे स्टेशन से रवाना हुई संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 64 वर्षीय महिला को धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया और उससे आठ हजार रुपये से अधिक नकद और एक मोबाइल फोन लूट लिया। रेलवे पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। रेलवे पुलिस के अनुसार, पीड़िता अपने भाई के साथ महाराष्ट्र के पनवेल से केरल के त्रिशूर जा रही थी। घटना शुक्रवार तड़के करीब पांच बजे उस समय हुई जब ट्रेन कोझिकोड स्टेशन से निकलने के तुरंत बाद धीमी गति से गुजर रही थी। उन्होंने बताया कि महिला दरवाजे के पास अपने भाई का इंतजार कर रही थी जो शौचालय में गया था।
इस दौरान आरोपी ने उसका बैग छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। आरोपी भी ट्रेन से कूद गया और महिला का सामान लेकर मौके से भाग निकला। पुलिस ने बताया कि ट्रेन से गिरने के कारण महिला के सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी, हालांकि उसे कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
उन्होंने कहा, "महिला को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और बाद में उसे छुट्टी दे दी गई।" महिला ने कहा कि वह आदमी अचानक आया और उनका बैग छीनने की कोशिश करने लगा। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में दावा किया, "जब उसने ट्रेन से कूदने की कोशिश की तो मैंने उसे जाने नहीं दिया और उसकी शर्ट पकड़ ली।
इसलिए, उसने मुझे धक्का दिया और मैं ट्रेन से पीछे की ओर पटरी पर गिर गई।" उन्होंने आगे कहा, "जिस ट्रैक पर मैं गिरी, उस पर एक और ट्रेन आ रही थी और मेरी ट्रेन में मौजूद लोग मुझे दूर हटने के लिए चिल्लाने लगे। ट्रेन आने से पहले मैं किसी तरह पटरी से उठने में सफल रही। मैं खून से लथपथ थी।"
उन्होंने कहा कि संपर्क क्रांति में सवार यात्रियों ने ट्रेन को रोकने के लिए चेन खींच दी। महिला ने दावा किया, "मैं डर गई थी। मेरे सिर पर गहरा घाव होने के कारण मुझे पास के अस्पताल ले जाया गया और वहां से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।" रेलवे पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई है।