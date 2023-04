राजस्थान: कोरियाई महिला के साथ जोधपुर में अश्लील हरकत, कैमरे में कैद हुई घटना, गिरफ्तार

Highlights राजस्थान के जोधपुर में एक कोरियाई महिला के साथ अश्लील हरकत की गई है। एक युवक द्वारा पीछे कर महिला को प्राइवेट पार्ट दिखाया गया है। ऐसे में वीडियो के वायरल होने के बाद युवक की गिरफ्तारी हुई है।

जयपुर:राजस्थान के जोधपुर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तौर पर एक कोरियाई माहिला को परेशान कर उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में देखा गया है कि कैसे एक लड़का कोरियाई पर्यटक का पीछा कर रहा है और उसे आपना प्राइवेट पार्ट दिखा रहा है।

ऐसे में वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है और युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी वीडियो ट्वीट कर युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब किसी विदेशी पर्यटक को निशाना बनाया गया है, इससे पहले एक विदेशी सैलानी के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी जब वह मुंबई की सड़कों पर शाम को घूमने के लिए निकली थी।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में यह देखा जा रहा है कि एक कोरियाई पर्यटक जोधपुर की गलियों में घूम रही है और कैमरे से वीडियो शूट कर रही है। इतने में वीडियो में एक युवक भी दिखाई दे रहा है जो नीले रंग का टी शर्ट और काले रंग की शॉर्ट्स पहने हुआ है। ऐसे में विदेशी महिला जहां-जहां जा रही है, वहां वहां वह युवक उसका पीछा करते हुए दिख रहा है।

Rajasthan | A woman foreign tourist blogger had put up a post on her social media that a man had sexually harassed her in Jodhpur. Taking cognizance of this information, we identified the man and arrested him: Dr Amrita Duhan, DCP, Jodhpur East pic.twitter.com/DTAYNXLbeg