बाल खोलकर मेरे पास बैठो, राख लगा दूं और ताबीज बांध दूं, पति सजीर ने पत्नी रेजिला से कहा, मना किया तो चेहरे पर गर्म ‘मछली करी’ उड़ेल दी

Kollam: कोल्लम में अपनी पत्नी के चेहरे पर गर्म ‘मछली करी’ उड़ेलने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह घटना काले जादू को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पीड़िता, 36 वर्षीय रेजिला गफूर, वैक्कल (चदयमंगलम के पास) की रहने वाली है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी पति (सजीर) फिलहाल फरार है। प्राथमिकी के अनुसार, घटना बुधवार सुबह करीब 10 बजे हुई। सजीर ने रेजिला से कहा था कि वह अपने बाल खोलकर उसके सामने बैठे ताकि वह राख लगा सके और एक ताबीज बांध सके, जो उसे एक तांत्रिक ने दिया था। जब रेजिला ने ऐसा करने से मना कर दिया।

तो आरोपी ने अपने किराये के घर की रसोई में पक रही गर्म ‘मछली करी’ को उसके चेहरे पर उड़ेल दिया। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए। पुलिस ने बताया कि सजीर का मानना था कि उसकी पत्नी पर किसी आत्मा का साया है और वह पहले भी कई बार उस पर हमला कर चुका था।

पहले भी रेजिला ने मारपीट की शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने सजीर को चेतावनी दी थी। बाद में उसने तांत्रिकों से संपर्क करना शुरू कर दिया था। रेजिला ने एक टीवी चैनल से कहा कि उसका पति अक्सर अंचल इलाके के एक ‘उस्ताद’ के पास जाता था, जो काला जादू करता था और उसे सलाह देता था कि वह अपनी पत्नी पर राख लगाए और उसे एक ताबीज पहनाए।

रेजिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति अक्सर उसके बेटे को भी पीटता था। पुलिस ने बताया कि सजीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(1) (खतरनाक हथियार या साधन से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसकी तलाश की जा रही है।

