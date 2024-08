kolkata Trainee Doctor Rape Death: रात दो बजे जूनियर्स के साथ डिनर, सेमिनार रूम में गईं..., आखिर महिला डॉक्टर ने किसके साथ संघर्ष किया..., देखें अपडेट

Highlights kolkata Trainee Doctor Rape Death: मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने इस जघन्य अपराध के विरोध में महानगर में कैंडल मार्च निकाला। kolkata Trainee Doctor Rape Death: परिसर की तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल के अंदर मृत पाई गई थी। kolkata Trainee Doctor Rape Death: शनिवार को संजय रॉय नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है।

kolkata Trainee Doctor Rape Death: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर परास्नातक प्रशिक्षु (पीजीटी) महिला डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिला। मृतक मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर छात्रा थीं। परिसर की तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल के अंदर मृत पाई गई थी। गुरुवार रात वह ड्यूटी पर थी। शनिवार को संजय रॉय नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने इस जघन्य अपराध के विरोध में महानगर में कैंडल मार्च निकाला। अस्पताल का केवल आपातकालीन वार्ड खुला रहेगा।

#WATCH | Medical student found dead RG Kar Medical College & Hospital in Kolkata | Students of RG Kar Medical College & Hospital take out a candle march in the city. pic.twitter.com/a5j6SIt1MG

#WATCH Kolkata, West Bengal | Nurses hold a rally demanding justice after a woman post-graduate trainee (PGT) doctor was found dead inside the seminar hall of government-run RG Kar Medical College and Hospital on Friday, August 9 pic.twitter.com/VJfw1x6wLo

पीड़िता के पिता ने कहा, ‘मैं इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हूं कि मेरी बेटी की हत्या करने से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया है। उसके शरीर पर चोट का निशान इसका साक्ष्य है। वह अर्ध निर्वस्त्र अवस्था में मिली है। सच को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वे (अस्पताल अधिकारी) जांच में विलंब क्यों कर रहे हैं।’

#WATCH | Second-year medical student found dead RG Kar Medical College & Hospital in Kolkata | West Bengal BJP MLA Agnimitra Paul says, "The condition in which her body was found, completely naked with bruises all over it, makes it look like she was raped and then murdered. We… pic.twitter.com/ljYPhqqvSV